Президент FFN прокомментировала слухи о переносе соревнований по плаванию на ОИ-2024

Президент французской Федерации по плаванию Лоран Чубини прокомментировала слухи о переносе соревнований по плаванию на Олимпийских играх в Париже из одного водного центра в другой, заявив, что они не делали существенных подвижек по месту проведения соревнований.

«Никогда не планировалось проводить соревнования по спортивному плаванию в водном центре в Сен-Дени. Они планировались прямо рядом с бассейном в Ла-Дефансе, во временном сооружении, которое должно было вместить 15 000 мест. А когда на Олимпийские игры в Париже увеличили расходы, то мы поняли, что гораздо эффективнее проводить соревнования по плаванию на парижской арене Ла-Дефанс перед аудиторией от 18 000 до 19 000 человек. Так что мы выиграли по количеству публики на арене, которая уже не была предварительной, а окончательной» — приводит слова Чубини Rmcsport.

Напомним, ранее французские журналисты говорили, что изначально проведение соревнований по плаванию планировалось в центре водных видов спорта в Сен-Дени (Франция), однако он не прошёл по стандартам для проведения Олимпийских игр – 2024, и локацию поменяли на бассейн в Ла-Дефансе.