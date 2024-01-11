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Велогонщик Власов попал в предварительный состав команды на «Тур де Франс»

Российский велогонщик Александр Власов попал в предварительный состав команды BORA‑Hansgrohe на многодневную велогонку «Тур де Франс». Сам спортсмен заявил, что шанс выиграть есть.

«Я в предварительном составе на «Тур». Примож Роглич поедет «Тур» капитаном. Есть шанс выиграть, будем помогать. Почему нет?» — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Отметим, что Роглич перешёл в эту команду перед сезоном-2023/2024.

Помимо Власова, в предварительный состав команды также вошли Джай Хиндли, Даниэль Фелипе Мартинес, Данни ван Поппель, Маттео Собреро, Леннард Кемна и Нико Денц.

Напомним, в 2022 году велогонщик стал капитаном команды BORA-hansgrohe. В этом году многодневка «Тур де Франс» будет проводиться 111-й раз. Она стартует 29 июня и заканчивается 21 июля в Ницце (Франция).