Английский профессиональный снукерист, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан уверенно вышел в финал турнира Masters-2024, проходящего в Лондоне (Великобритания). В своём полуфинальном матче спортсмен обыграл шестого снукериста мира из Англии Шона Мёрфи. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В финале турнира О`Салливан поборется за титул либо с Аллистером Картером (Англия, десятый в мировом рейтинге), либо с Марком Алленом (Северная Ирландия, 3), встреча которых пройдёт сегодня, 13 января, позднее.

Отметим, что действующий чемпион турнира, англичанин Джадд Трамп, завершил участие в соревнованиях в четвертьфинале, проиграв Картеру с минимальной разницей — 5:6.

Финал соревнований пройдёт в воскресенье, 14 января.