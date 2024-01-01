Главные спортивные события 2024-го: Олимпиада, футбольный Евро, чемпионат мира по хоккею

А также теннис, биатлон, бокс, шахматы. И, конечно, Спартакиада сильнейших и Игры Дружбы. Куда же мы теперь без них?

Новый 2024 год наступил. А это значит, что пришло время изучать насыщенный календарь спортивных событий этого олимпийского года. Даже учитывая то, что россиян по-прежнему не пускают на международную арену во многих видах спорта, посмотреть будет на что: это не только Игры-2024 в Париже, но и футбольный Евро, ЧМ по хоккею, турниры «Большого шлема» в теннисе и многое другое. Успевайте только включать спортивные каналы!

Календарь главный спортивных событий — 2024

Теннис. Australian Open (15-28 января)

Старт нового большого сезона у теннисистов. Все сильнейшие россияне к соревнованиям допущены, так что ждём от них борьбы за трофей.

Биатлон. Чемпионат мира (7-18 февраля)

На главном турнире сезона в биатлоне и без России будет весело. Уровень конкуренции сейчас запредельный, смотреть будет одно удовольствие.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Зимние виды спорта. Спартакиада сильнейших (9-18 февраля)

Главный старт сезона для российских представителей зимних видов спорта. Хоть какая-то замена чемпионатам мира. Медали и призовые – в наличии!

Американский футбол. Супербоул (11 февраля)

Одно из самых ярких шоу в мировом спорте: выступления звёзд, яркая реклама. Ах да, сочное спортивное сражение к этому тоже прилагается.

Бокс. Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри (17 февраля)

Самое ожидаемое событие в мировом боксе в 2024 году. Бой должен был состояться ещё в декабре 2023-го, но был перенесён. Ждём с нетерпением!

Александр Усик Фото: Getty Images

Формула-1. Открытие сезона (2 марта)

Поклонники автоспорта ждут этого дня с нетерпением. Первый этап – в Бахрейне, ну а дальше карусель сезона закрутит болельщиков до декабря.

Хоккей. Плей-офф КХЛ (март-апрель)

Главные сражения российских звёзд хоккея – за Кубок Гагарина. Может ли быть что-то круче и напряжённее, чем прошлогодний финал? Увидим!

Шахматы. Турнир претендентов (2-25 апреля)

Ян Непомнящий попробует одержать третью победу и снова выйти на матч за корону. В женском турнире к тому же будут стремиться Горячкина и Лагно.

Ян Непомнящий Фото: Getty Images

Снукер. Чемпионат мира (20 апреля — 6 мая)

Кульминация сезона в снукере. Ронни О’Салливан уже не феерит так, как раньше, но за восьмым титулом точно пойдёт. А кто ж его остановит?

Хоккей. Чемпионат мира (10-26 мая)

Главные битвы хоккейных сборных, увы, снова пройдут без России. Впрочем, истинных поклонников игры это совсем не смущает. Класс-то высочайший!

Теннис. «Ролан Гаррос» (26 мая — 8 июня)

Ещё одно испытание для российских теннисистов. Турнир на кортах Парижа нашим спортсменам обычно даётся непросто, но, может, всё изменится?

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Хоккей. Плей-офф НХЛ (май-июнь)

Самые яркие и зрелищные сражения североамериканского хоккея. Наверняка россияне будут тащить топ-команды к Кубку Стэнли. Кстати, как там Овечкин?

Футбол. Финал Лиги чемпионов (1 июня)

Главный матч европейского футбольного сезона. Во время просмотра вы вряд ли будете вспоминать о санкциях по отношению к нашему футболу.

Футбол. Евро-2024 (14 июня — 14 июля)

Целый месяц великолепного европейского футбола. Вот тут мы будем жалеть об отсутствии сборной России. Но, признайтесь, и без неё турнир крутой.

Сборная Франции по футболу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Велоспорт. «Тур де Франс» (29 июня — 21 июля)

Самая яркая веломногодневка сезона. Россиянам тут выступать можно, однако вряд ли кто-то из них сможет пробиться на первые роли. Тут другие фавориты.

Теннис. Уимблдон (1-14 июля)

В 2023-м Даниил Медведев впервые дошёл до полуфинала турнира, и это для него личный рекорд. Может, в 2024-м получится сделать ещё шаг вперёд?

Летние виды спорта. Олимпиада-2024 (26 июля — 11 августа)

Главный турнир года для представителей почти всех летних видов спорта. Как, когда и сколько россиян в итоге пустят на Игры в Париж – пока загадка.

Париж-2024 Фото: Chesnot/Getty Images

Теннис. US Open (26 августа — 8 сентября)

В памяти поклонников тенниса ещё свежо поражение Медведева от Новака Джоковича в финале 2023 года. Но Даня в США уже побеждал. Повторит?

Игры Дружбы (15-29 сентября)

Российская (не) альтернатива Олимпиаде. Там выступят все те спортсмены, которые не поедут в Париж. Главное, чтобы это не стало междусобойчиком.

Теннис. Финальный турнир ATP (10-17 ноября)

Теннис для российских болельщиков – настоящая отдушина. Особенно Итоговый турнир, в котором у наших теннисистов обычно многое получается.