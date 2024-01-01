Главные спортивные события 2024-го: Олимпиада, футбольный Евро, чемпионат мира по хоккею

Новый 2024 год наступил. А это значит, что пришло время изучать насыщенный календарь спортивных событий этого олимпийского года. Даже учитывая то, что россиян по-прежнему не пускают на международную арену во многих видах спорта, посмотреть будет на что: это не только Игры-2024 в Париже, но и футбольный Евро, ЧМ по хоккею, турниры «Большого шлема» в теннисе и многое другое. Успевайте только включать спортивные каналы!
Календарь главный спортивных событий — 2024
Теннис. Australian Open (15-28 января)
Старт нового большого сезона у теннисистов. Все сильнейшие россияне к соревнованиям допущены, так что ждём от них борьбы за трофей.
Биатлон. Чемпионат мира (7-18 февраля)
На главном турнире сезона в биатлоне и без России будет весело. Уровень конкуренции сейчас запредельный, смотреть будет одно удовольствие.
Йоханнес Бё
Фото: Getty Images
Зимние виды спорта. Спартакиада сильнейших (9-18 февраля)
Главный старт сезона для российских представителей зимних видов спорта. Хоть какая-то замена чемпионатам мира. Медали и призовые – в наличии!
Американский футбол. Супербоул (11 февраля)
Одно из самых ярких шоу в мировом спорте: выступления звёзд, яркая реклама. Ах да, сочное спортивное сражение к этому тоже прилагается.
Бокс. Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри (17 февраля)
Самое ожидаемое событие в мировом боксе в 2024 году. Бой должен был состояться ещё в декабре 2023-го, но был перенесён. Ждём с нетерпением!
Александр Усик
Фото: Getty Images
Формула-1. Открытие сезона (2 марта)
Поклонники автоспорта ждут этого дня с нетерпением. Первый этап – в Бахрейне, ну а дальше карусель сезона закрутит болельщиков до декабря.
Хоккей. Плей-офф КХЛ (март-апрель)
Главные сражения российских звёзд хоккея – за Кубок Гагарина. Может ли быть что-то круче и напряжённее, чем прошлогодний финал? Увидим!
Шахматы. Турнир претендентов (2-25 апреля)
Ян Непомнящий попробует одержать третью победу и снова выйти на матч за корону. В женском турнире к тому же будут стремиться Горячкина и Лагно.
Ян Непомнящий
Фото: Getty Images
Снукер. Чемпионат мира (20 апреля — 6 мая)
Кульминация сезона в снукере. Ронни О’Салливан уже не феерит так, как раньше, но за восьмым титулом точно пойдёт. А кто ж его остановит?
Хоккей. Чемпионат мира (10-26 мая)
Главные битвы хоккейных сборных, увы, снова пройдут без России. Впрочем, истинных поклонников игры это совсем не смущает. Класс-то высочайший!
Теннис. «Ролан Гаррос» (26 мая — 8 июня)
Ещё одно испытание для российских теннисистов. Турнир на кортах Парижа нашим спортсменам обычно даётся непросто, но, может, всё изменится?
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Хоккей. Плей-офф НХЛ (май-июнь)
Самые яркие и зрелищные сражения североамериканского хоккея. Наверняка россияне будут тащить топ-команды к Кубку Стэнли. Кстати, как там Овечкин?
Футбол. Финал Лиги чемпионов (1 июня)
Главный матч европейского футбольного сезона. Во время просмотра вы вряд ли будете вспоминать о санкциях по отношению к нашему футболу.
Футбол. Евро-2024 (14 июня — 14 июля)
Целый месяц великолепного европейского футбола. Вот тут мы будем жалеть об отсутствии сборной России. Но, признайтесь, и без неё турнир крутой.
Сборная Франции по футболу
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Велоспорт. «Тур де Франс» (29 июня — 21 июля)
Самая яркая веломногодневка сезона. Россиянам тут выступать можно, однако вряд ли кто-то из них сможет пробиться на первые роли. Тут другие фавориты.
Теннис. Уимблдон (1-14 июля)
В 2023-м Даниил Медведев впервые дошёл до полуфинала турнира, и это для него личный рекорд. Может, в 2024-м получится сделать ещё шаг вперёд?
Летние виды спорта. Олимпиада-2024 (26 июля — 11 августа)
Главный турнир года для представителей почти всех летних видов спорта. Как, когда и сколько россиян в итоге пустят на Игры в Париж – пока загадка.
Париж-2024
Фото: Chesnot/Getty Images
Теннис. US Open (26 августа — 8 сентября)
В памяти поклонников тенниса ещё свежо поражение Медведева от Новака Джоковича в финале 2023 года. Но Даня в США уже побеждал. Повторит?
Игры Дружбы (15-29 сентября)
Российская (не) альтернатива Олимпиаде. Там выступят все те спортсмены, которые не поедут в Париж. Главное, чтобы это не стало междусобойчиком.
Теннис. Финальный турнир ATP (10-17 ноября)
Теннис для российских болельщиков – настоящая отдушина. Особенно Итоговый турнир, в котором у наших теннисистов обычно многое получается.