Тренер ЦСКА Акопян раскритиковала своих гандболисток после поражения от «Ростов-Дона»

Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Ольга Акопян прокомментировала игру своих подопечных в центральном матче 21-го тура Суперлиги против «Ростов-Дона».

«Поздравляю „Ростов-Дон“ с уверенной победой. Что касается нашей игры, то мы тоже готовились, но у нас ровным счетом ничего не получилось. Хочу извиниться перед болельщиками, что дома, при такой шикарной атмосфере, мы сыграли недостойно. Прошу прощения за этот матч. Надеюсь, что мы вынесем урок, исправим ошибки и сыграем совершенно по-другому», — сказала Акопян в послематчевом интервью.

Напомним, сегодня, 14 января «Ростов-Дон» в Москве выиграл у ЦСКА (32:21). Эта победа гарантировала команде первое место по итогам первой часть предварительного этапа.