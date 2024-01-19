Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу

Финал четырёх БЕТСИТИ Кубка России пройдёт в Норильске, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Полуфиналы запланированы на 23 февраля, игра за третье место и финал – 25 февраля. Все встречи пройдут в спорткомплексе «Айка». Точное время начала матчей Финала четырёх БЕТСИТИ Кубка России будет определено дополнительно.

Напомним, в Финале четырёх сыграют «Норильский никель», «Ухта», «Газпром-Югра» и московский КПРФ.