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Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу

Стало известно место проведения «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу
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Финал четырёх БЕТСИТИ Кубка России пройдёт в Норильске, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Полуфиналы запланированы на 23 февраля, игра за третье место и финал – 25 февраля. Все встречи пройдут в спорткомплексе «Айка». Точное время начала матчей Финала четырёх БЕТСИТИ Кубка России будет определено дополнительно.

Напомним, в Финале четырёх сыграют «Норильский никель», «Ухта», «Газпром-Югра» и московский КПРФ.

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