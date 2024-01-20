Чемпионка Европы Мария Темникова и чемпион мира Даниил Пахомов стали родителями
Поделиться
Чемпион мира по плаванию на короткой воде 2016 года Даниил Пахомов и чемпионка Европы на короткой воде 2019 года Мария Темникова стали родителями.
У пары родился сын. Об этом супруги объявили в своих социальных сетях.
Фото: личный архив Марии Темниковой
Во Всероссийской федерации плавания поздравили пару с этим знаменательны событием.
«Поздравляем молодую семью с этим значимым и долгожданным событием!» — говорится в сообщении федерации в официальном телеграм-канале.
Комментарии
- 20 января 2024
-
11:21
-
00:31
- 19 января 2024
-
20:39
-
15:07
-
14:59
-
14:06
-
00:24
-
00:13
- 18 января 2024
-
23:40
-
21:52
-
21:42
-
13:33
-
10:44
-
10:05
-
09:45
-
00:45
-
00:34
-
00:24
- 17 января 2024
-
23:26
-
23:15
-
23:05
-
22:41
-
20:32
-
17:13
-
15:20
-
11:25
-
00:44
- 16 января 2024
-
23:21
-
20:36
-
20:22
-
19:34
-
17:58
-
13:50
-
10:32
-
00:38
Партнерский контент