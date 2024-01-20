Чемпионка Европы Мария Темникова и чемпион мира Даниил Пахомов стали родителями

Чемпион мира по плаванию на короткой воде 2016 года Даниил Пахомов и чемпионка Европы на короткой воде 2019 года Мария Темникова стали родителями.

У пары родился сын. Об этом супруги объявили в своих социальных сетях.

Фото: личный архив Марии Темниковой

Во Всероссийской федерации плавания поздравили пару с этим знаменательны событием.

«Поздравляем молодую семью с этим значимым и долгожданным событием!» — говорится в сообщении федерации в официальном телеграм-канале.