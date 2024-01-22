«Ситуация спорная». Есипенко — о скандальной партии Дубова и Непомнящего на ЧМ по блицу

Российский шахматист Андрей Есипенко высказался о партии Даниила Дубова и Яна Непомнящего, из-за которой россияне лишились очков на чемпионате мира по быстрым шахматам, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).

«Понятно, что это была роспись. Многие так делают, но всё это происходит, например, в берлинском варианте или в чём-то подобном, иногда выбирают такие линии, что даже непонятно, роспись это или игра.

У Дубова и Непомнящего же была довольно провокационная роспись. Я бы точно обошёлся без подобного (улыбается). А если бы и расписывал, то сделал бы это аккуратнее. Но, насколько я понял по словам Дани и Яна, идея их поступка – протест против главного судьи и организации турнира.

Мне же как участнику чемпионата показалось, что и организация, и судьи были нормальными. Мне всё понравилось. Не совсем понятно, в чём была проблема у Яна и Дани, может, у них были свои причины, что-то случилось за кадром. В целом, ситуация на самом деле действительно спорная. Так что судить о том, справедливо это или нет, мне непросто», — сказал Есипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.