Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 23 января, турнирная таблица
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Вчера, 23 января, тремя матчами в группе 2 завершился основной раунд чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Группа 2
Норвегия — Швеция — 33:23 (15:12)
Словения — Дания — 28:25 (17:14)
Нидерланды — Португалия — 33:33 (17:15)
Итоговое положение.
1. Дания — 8 очков.
2. Швеция — 6.
3. Словения — 6.
4. Португалия — 5.
5. Норвегия — 4.
6. Нидерланды — 1
Напомним, полуфиналы чемпионата Европы – 2024 по гандболу состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.
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