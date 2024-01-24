Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 23 января, турнирная таблица

Вчера, 23 января, тремя матчами в группе 2 завершился основной раунд чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Группа 2

Норвегия — Швеция — 33:23 (15:12)

Словения — Дания — 28:25 (17:14)

Нидерланды — Португалия — 33:33 (17:15)

Итоговое положение.

1. Дания — 8 очков.

2. Швеция — 6.

3. Словения — 6.

4. Португалия — 5.

5. Норвегия — 4.

6. Нидерланды — 1

Напомним, полуфиналы чемпионата Европы – 2024 по гандболу состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.