Состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте опубликовала результаты жеребьёвки «Финала четырёх» БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

В полуфиналах турнира «Газпром-Югра» (Югорск) сыграет с «Ухтой», а «Норильский никель» (Норильск) встретится с московским клубом «КПРФ». Встречи состоятся 23 февраля в спорткомплексе «Айка» в Норильске. Матч за третье место и финал Кубка России пройдут 25 февраля.

Напомним, «Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу впервые пройдёт в Норильске. Спорткомплекс «Айка» вмещает в себя более 1,1 тыс. зрителей. Победителем прошлого розыгрыша Кубка России по мини-футболу является екатерибургская «Синара», которая в решающем матче обыграла «КПРФ» со счётом 5:3.