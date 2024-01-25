Журова высказалась о меморандуме о сотрудничестве в сфере спорта между РФ и Пакистаном

Депутат Государственной Думы, а в прошлом профессиональная конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова высказалась о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере спорта между Россией и Пакистаном.

«У нас со многими государствами подписываются такие документы, дошла очередь до Пакистана. Это всё плановое, такие соглашение подписываются на уровне Министерств спорта. Здесь больше Пакистан заинтересован в этом сотрудничестве. Есть ряд стран, которые заинтересованы в наших экспертах, тренерах, которые приезжают туда и консультируют. Эти страны смотрят на нас с надеждой, что мы поможем. А для нас — это выстраивание дружественных отношений. Мы — ради дружбы, а они — для опыта. Мы всегда всем помогали!

Думаю, мы можем помочь им кадрами, которые туда уедут. Понятно, что не навсегда. Можно провести там мастер-классы, консультации. Раньше поехать заграницу было для тренеров счастливой командировкой, то теперь у нас вполне все удовлетворены и зарплатами, и работой. Тренеры высокой квалификации сейчас особо нигде не разъезжают», — приводит слова депутата Legalbet.

Отметим, сегодня, 25 января, министр спорта РФ Олег Матыцин и посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Пакистанские спортсмены приглашены к участию в Играх БРИКС, Играх Дружбы и соревнованиях «Дети Азии», которые пройдут в России в 2024 году.