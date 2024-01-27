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Президент РФПВ Станислав Дружинин объявил призовые для участников Кубка России

Президент РФПВ Станислав Дружинин объявил призовые для участников Кубка России
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В ГУМе состоялось анонсирование Кубка России по прыжкам в воду, который пройдёт с 31 января по 4 февраля в Саратове. Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин по определённой программе.

Президент Федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин объявил, что призовые будут давать не только за первое, второе и третье места, но и за четвёртое, пятое и шестое. Это был сделано для того, чтобы у спортсменов была мотивация для занятий спортом. А также все призовые повысят в 2,5 раза.

Помимо титулованных спортсменов, в будущем в соревнованиях смогут принять участие и медийные персоны.

Среди гостей были замечены олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Глеб Гальперин, а также спортсмены сборной России — бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Бондарь и победительница Первенства Европы Елизавета Кансо, ведущая спортивного телеканала Олеся Серегина, которая уже успела принять участие в прыжках в воду в 2023 году и выиграла 100 тысяч рублей.

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