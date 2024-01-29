«Бог им судья. Всем всё было видно». Гимнастка Татарева — о скандальном финале ОИ-2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева высказалась о скандальном финале Олимпийских игр 2020 года.

«Не очень хочу говорить, засудили нас или нет. Бог им судья. Всем всё было видно. Тем, кто понимает, кто разбирается в спорте, всё и так понятно.

Это второе место для нас дороже, чем золото, как говорила любимая Ирина Александровна Винер. Вся страна видела, вся страна переживала, вся страна знает правду. Нашей задачей было выйти и показать то, на что мы способны, то, на что нас подготовили тренеры. Мы должны были не подвести ни страну, ни тренеров, ни всю команду, ни делегацию, ни маленьких детей, которые за нас переживали и волновались, ни всех болельщиков. Мы вышли и сделали свой максимум, сделали то, к чему мы готовились эти пять лет. Для меня самыми главными были слова Ирины Александровны. Она сказала, что очень довольна, мы её не подвели, сделали всё возможное, а эта медаль очень ценна. Для меня слова любимого тренера были куда важнее, чем золотая медаль», — сказала Татарева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.