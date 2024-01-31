Николай Цаплин покинул пост менеджера судей по мини-футболу РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила об уходе Николая Цаплина с поста менеджера судей по мини-футболу.

«Мы сердечно благодарим Николая Владимировича за годы, посвящённые мини-футболу!» — говорится в сообщении.

Николай Цаплин работал арбитром с 1993 года. В 2008 году специалист перешёл на должность инспектора, а в 2012 году стал главой судейского корпуса мини-футбола РФС.

Напомним, ранее состоялась жеребьёвка «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. По результатам жеребьёвки в полуфиналах соревнований «Газпром-Югра» встретится с «Ухтой», а «Норильский никель» поборется за выход в финал с «КПРФ». «Финал четырёх» пройдёт в Норильске. 23 февраля состоятся полуфиналы. Матч за третье место и финал Кубка России пройдут 25 февраля.