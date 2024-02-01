В Госдуме высказались о законе Латвии, запрещающем сборным страны играть с Россией

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о законе, запрещающем сборным Латвии играть с командами из России и Беларуси.

«Латвия взяла и наказала своих спортсменов. Россияне и белорусы будут однозначно допущены — не сегодня, так завтра. Потом Латвия будет принимать отменяющий закон данное решение. Спорта как такового там нет. Вот и начинают злиться и искать крайних. Это решение как давление ничего не стоит.

Мы не будем реагировать на эту выходку, потому что с ними бесполезно разговаривать. Для развития в Латвии это деструктивное решение. На наших спортсменов это никак не повлияет. Решение наших соседей не имеет никакого отношения к спорту», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.