«Как последний раз в жизни». Зоидзе — о настрое сборной во время контрольных матчей

Тренер мини-футбольного клуба «КПРФ» и тренер национальной команды России по мини-футболу Бесик Зоидзе сказал, что тренерский штаб старается настраивать игрока так, чтобы он забывал о том, что выходит на контрольный матч, а не на международную арену.

«Ощущения от контрольных игр совсем другие, чем от официальных. В этом плане мы максимально пытаемся адаптировать команду, подход такой — играть как последний раз в жизни. Когда игроки видят, что со стороны руководства, со стороны тренерского штаба это выводится на такой уровень, они уважают, они принимают твои условия, чтобы потом на поле это доказать. Ни у кого ни сегодня, ни в прошлых играх не было ощущения, что мы на контрольные игры выходим», — приводит слова Зоидзе ТАСС.

Напомним, по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, национальная команда России и российские клубы не могут участвовать в международных соревнованиях по мини-футболу. Однако, по словам главного тренера сборной России, такой расклад событий может пойти на пользу спортсменам.