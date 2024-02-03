Шубенков — о деле Валиевой: задним умом все сильны, но надо было раньше что-то делать

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, чемпион мира — 2015 и трёхкратный чемпион Европы, высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой. 29 января суд принял решение дисквалифицировать спортсменку на четыре года и лишить её золота Олимпиады в командном турнире.

«Я почти не слежу за тем, что в спорте происходит, но Камила в каждом утюге! У меня же похожая история в жизни была, когда одним прекрасным январским утром мне сказали, что в моей пробе нашли запрещённое вещество. Было нелегко, но мне удалось доказать свою невиновность. Я в CAS не ходил, по моему делу решение принимала World Athletics. Подготовка к слушаниям заняла нервные и ужасные пять месяцев, но я отстоял своё доброе имя. Мне поверили. Пришлось по дням всё восстанавливать – когда ребёнку назначали лекарство и так далее.

С одной стороны, дела вроде бы похожи, с другой – детали сейчас неизвестны. Я не могу что-то на этот счёт сказать. Кроме того, что быть спортсменом, у которого в пробе нашли что-то запрещённое, очень тяжело, очень трудно. Это большие нервы, куча просранного, простите, времени, денег, а счастливый конец в итоге скорее не наступит, чем наступит. Тут уже ничего не посоветуешь. Задним умом все сильны, но надо было раньше что-то делать. Сейчас уже всё. Тем не менее поддержка Камилы потрясающая. Ей нужно просто не отчаиваться. Я уверен, что по окончании срока дисквалификации её примут и в спорте, и в любой сфере», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.