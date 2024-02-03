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Прыгуны в высоту Иванюк и Лысенко стали победителями «Русской зимы»

Прыгуны в высоту Иванюк и Лысенко стали победителями «Русской зимы»
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Сегодня, 3 февраля, прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира «Русская зима». Победу одержали бронзовый призёр чемпионата мира и Европы прыгун в высоту Илья Иванюк и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко. Спортсмены показали результат 2.30 метра и на 0,7 метра опередили ближайшего преследователя — Ярослава Куткового.

«Русская зима». Прыжок в высоту. Мужчины
Итоговое положение

1. Илья Иванюк (Брянская, Смоленская области) – 2.30 метра.
1. Данил Лысенко (Москва) – 2.30.
2. Ярослав Кутковой (Краснодарский край) – 2.23.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошёл 3-й легкоатлетический турнир «Русская зима».

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