Прыгуны в высоту Иванюк и Лысенко стали победителями «Русской зимы»

Сегодня, 3 февраля, прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира «Русская зима». Победу одержали бронзовый призёр чемпионата мира и Европы прыгун в высоту Илья Иванюк и серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко. Спортсмены показали результат 2.30 метра и на 0,7 метра опередили ближайшего преследователя — Ярослава Куткового.

«Русская зима». Прыжок в высоту. Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Иванюк (Брянская, Смоленская области) – 2.30 метра.

1. Данил Лысенко (Москва) – 2.30.

2. Ярослав Кутковой (Краснодарский край) – 2.23.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошёл 3-й легкоатлетический турнир «Русская зима».