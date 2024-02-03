В Москве завершилась «Русская зима» — 2024

3 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоялись XXXIII международные соревнования «Русская зима».

В турнире приняли участие более 140 спортсменов из России и Республики Беларусь, которые боролись за победу в восьми дисциплинах.

Победительницей «Русской зимы» — 2024 в прыжках в высоту стала чемпионка России в помещении Наталья Спиридонова с результатом 1.93 м. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене стала второй с результатом 1.91 м. У мужчин золото поделили чемпион мира в помещении Данил Лысенко и бронзовый призёр чемпионата мира Илья Иванюк, показавшие результат 2.30 м.

Фото: Департамент спорта г. Москвы

В тройном прыжке победила Дарья Нидбайкина (14.06 м), в прыжках с шестом победу одержал Матвей Волков из Беларуси (5.72 м).

Кристина Макаренко в девятый раз выиграла «Русскую зиму» в беге на 60 метров с результатом 7,16, среди мужчин победа у Константина Крылова (6,64).

В беге на 60 метров с барьерами лучшими стали Виктория Погребняк (8,07) и Семён Манаков (7,84), в беге на 400 метров – Полина Ткалич (51,61) и Александр Масютенко (46,65).

На дистанции 800 метров золото завоевал Константин Холмогоров (1.49,05), на дистанции 1500 метров лучшей была Светлана Аплачкина (4.13,90).

Также на «Русской зиме» — 2024 состоялось официальное приветствие, на котором выступили первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова и исполнительный директор ВФЛА Борис Гришин.