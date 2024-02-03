Александр Власов вышел на третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Валенсии»

Российский велогонщик Александр Власов поднялся на третье место в общем зачёте многодневки «Вуэльта Валенсии».

Власов смог улучшить свои позиции на предпоследнем, четвёртом этапе соревнований. Он проходил в испанских муниципалитетах Теулада и Валь-де-Эбо.

Перед заключительным этапом многодневки россиянин отстаёт от лидера на 16 секунд. Возглавляет зачёт американский велогонщик Брэндон Макналти (UAE), на втором месте расположился колумбиец Сантьяго Буитраго (Bahrain — Victorious). Многодневка завершится в воскресенье, 4 февраля.

«Вуэльта Валенсии» проходит с 1929 года и входит в календарь UCI Europe Tour. Россияне дважды выигрывали соревнования: Вячеслав Екимов в 1994-м и Александр Власов в 2022-м.