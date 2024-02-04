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«Знает, как ходит конь». Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего

«Знает, как ходит конь». Организаторы онлайн-турнира подкололи Непомнящего
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Организаторы онлайн-турнира Chessable Masters 2024, проходящего на онлайн-платформе Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года), оставили в трансляции шуточный намёк российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

В титрах, дополняющих трансляцию турнира, помимо имени шахматиста, указывается определённый интересный факт об участнике. Напротив фамилии Непомнящего организаторы разместили надпись «знает, как ходит конь».

Фото: Кадр из трансляции турнира Chessable Masters 2024

Этот комментарий является отсылкой к партии Непомнящего с Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан). Напомним, тогда шахматисты сыграли вничью, совершая ходы только конями. Позднее оба спортсмена были наказаны снятием очков, полагавшихся за ничью в партии.

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