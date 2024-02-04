Российский спорт выдержал санкции МОК, считает гимнаст Никита Нагорный

Чемпион Олимпиады-2020 Никита Нагорный рассказал, что российский спорт сумел адаптироваться к санкциям, которые ввели МОК и международные федерации. Гимнаст отметил несколько видов спорта.

«Бокс, фигурное катание и художественная гимнастика смогли адаптироваться к сегодняшней реальности. Бокс – это участие в международных стартах с флагом и гимном, большое количество мероприятий с мировыми звездами. Например, декабрьский турнир Международной ассоциации бокса (IBA) в ОАЭ. Фигурное катание — это новые форматы турниров по прыжкам, командные соревнования. А художественная гимнастика адаптировала выступления под полноценные шоу и концерты, посвященные памятным датам нашей страны. Мы видим: много людей задействовано в том, чтобы при сложившихся обстоятельствах дать атлетам выступать. Как человек, который многого добился в своем виде спорта, скажу: поддерживать форму можно только благодаря соревнованиям и выступлениям», — приводит слова гимнаста РИА Новости.

Обладатель золотой медали Токио-2020 в командном турнире отметил, что в данных условиях важно налаживать сотрудничество с зарубежными странами.

«Если мы будем чаще взаимодействовать с международными коллегами, приглашать на соревнования, неформальные встречи, открытые тренировки и совместные мастер-классы, то другие страны будут „подтягиваться“ к нам и не бояться, что их отстранят. Был в командировке в Стамбуле – мне позвонил лидер турецкой команды по гимнастике, захотел пообщаться-потренироваться. Я спросил: „Не будет проблем у тебя, если я опубликую видео нашей встречи? Хочу, чтобы и наши, и иностранные спортсмены это увидели“. Он говорит: „Никаких проблем. Мы вас всегда поддерживали и уважали – ждем вашего возвращения (на международную арену)“, — сказал он.

Напомним, в марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на фоне обострения ситуации на Украине.