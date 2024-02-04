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Власов стал третьим по итогам веломногодневки «Вуэльта Валенсии»

Власов стал третьим по итогам веломногодневки «Вуэльта Валенсии»
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Россиянин Александр Власов (BORA hansgrohe) занял третье место по итогам веломногодневки «Вуэльта Валенсии».

Победителем стал американец Брэндон Макналти из команды (UAE). Второе место у колумбийца Сантьяго Буитраго (Bahrain — Victorious). Для американского велоспорта — это первый успех на «Вуэльта Валенсии» в истории.

Заключительный этап многодневки пролегал по маршруту Бетера — Валенсия. На дистанции, длиной в 93 км, Власов показал девятый результат.

В 2022 году Александр Власов становился победителем многодневки. Тогда россиянин оставил позади себя бельгийца Ремко Эвенепула и испанца Карлоса Родригеса.

Отметим, что россияне на «Вуэльта Валенсии» первенствовали дважды. Триумфом в 1994 году отметился трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

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