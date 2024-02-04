Власов стал третьим по итогам веломногодневки «Вуэльта Валенсии»

Россиянин Александр Власов (BORA hansgrohe) занял третье место по итогам веломногодневки «Вуэльта Валенсии».
Победителем стал американец Брэндон Макналти из команды (UAE). Второе место у колумбийца Сантьяго Буитраго (Bahrain — Victorious). Для американского велоспорта — это первый успех на «Вуэльта Валенсии» в истории.
Заключительный этап многодневки пролегал по маршруту Бетера — Валенсия. На дистанции, длиной в 93 км, Власов показал девятый результат.
В 2022 году Александр Власов становился победителем многодневки. Тогда россиянин оставил позади себя бельгийца Ремко Эвенепула и испанца Карлоса Родригеса.
Отметим, что россияне на «Вуэльта Валенсии» первенствовали дважды. Триумфом в 1994 году отметился трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.