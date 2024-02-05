ЖГК ЦСКА проведёт матч в день юбилея клуба

8 февраля женская гандбольная команда ЦСКА отмечает знаменательную дату — пять лет со дня основания клуба. Именно в этот день красно-синие на домашней площадке сыграют с «Черноморочкой» из Новороссийска.

Клуб из Новороссийска был основан в 2022 году. С сезона-2023/2024 выступает в Суперлиге. В этом сезоне команды уже провели четыре матча – оба матча в Суперлиге остались за московскими гандболистками, а в кубковом противостоянии команды обменялись победами.

Игра состоится 8 февраля в 19:30 мск. Матч пройдёт в ВА «Динамо» по адресу: Москва, ул. Василисы Кожиной, 13.

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Напомним, после 23 туров ЦСКА идёт на втором месте в Суперлиге, набрав 39 очков. «Черноморочка» занимает пятое место, имея 32 очка.