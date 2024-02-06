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«Ухта» — первый обладатель Кубка Лиги по мини-футболу

«Ухта» — первый обладатель Кубка Лиги по мини-футболу
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Мини-футбольный клуб «Ухта» стал победителем первого розыгрыша PARI-Кубка Лиги.

В финальном матче турнира, прошедшего в Тюмени, «Ухта» встречалась с командой «Газпром-Югра» из Югорска.

Первый тайм завершился со счётом 4:1 в пользу «Ухты». На гол открывшего счёт Андрея Афанасьева ухтинцы ответили ударами Фелипе Парадински, Максима Перевалова и Рафаэла Бруно. Затем Парадински оформил дубль.

Во втором тайме ситуация изменилась — после гола Андрея Павлова, сделавшего счёт 5:1, до конца встречи забивали только игроки команды из Югорска. Ещё два гола на свой счёт добавил Андрей Афанасьев, оформивший хет-трик, а последний мяч забил Фильо Дуду.

Мини-футбол. PARI-Кубок Лиги — 2024. Финал

«Ухта» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 5:4 (4:1).

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