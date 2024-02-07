Матыцин: Игры в Сочи — это бриллиант в короне российского спорта

Министр спорта России Олег Матыцин на встрече с детьми Образовательного центра на федеральной территории «Сириус» рассказал, что Олимпиада в Сочи имеет высокую ценность для отечественного спорта.

«Олимпиада в Сочи, помимо материального наследия – десятков объектов, транспортной логистики – оставила и нематериальное наследие. Это те люди, профессионалы, которые после Сочи работали по всему миру, реализовывали крупные проекты.

Считаю, что Игры в Сочи — это бриллиант в короне российского спорта. Этот бриллиант сияет благодаря людям: спортсменам, тренерам, организаторам. Благодаря вниманию, которое уделяет спорту президент России. Он сам по духу спортсмен. Мы рады, что президент относится так внимательно ко всем инициативам», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.