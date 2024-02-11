Дин Лижэнь набрал 0,5 очка в семи партиях турнира по шахматам Фишера

17-й чемпион мира по шахматам китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял последнее место по итогам кругового турнира в рапид на супертурнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge, проходящем в Германии. В семи проведённых партиях китайский гроссмейстер набрал 0,5 очка.

Положение после кругового турнира:

1. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 5,5 очка.

2. Винсент Кеймер (Германия) — 5.

3. Фабиано Каруана (США) — 4,5.

4. Алиреза Фируджа (Франция) — 4.

5. Магнус Карлсен (Норвегия) — 3,5.

6. Гукеш Доммараджу (Индия) — 3.

7. Левон Аронян (США) — 2.

8. Дин Лижэнь (Китай) — 0,5.

Турнир продолжится раундом на выбывание. В нём для определения победителя участники будут играть по две партии с классическим контролем времени. Напомним, шахматы Фишера отличаются случайной расстановкой фигур (кроме пешек) в начальной позиции, выбираемой из 960 возможных вариантов.