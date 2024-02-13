IPC снял обвинения о допинге с российского паралимпийского спортсмена

Международный параолимпийский комитет снял обвинение о нарушении антидопинговых правил в сторону серебряного призёра Олимпийских игр, лёгкоатлета и армрестлера Алексея Кузнецова. По словам главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова о том, что обвинения решено было не предъявлять, они узнали через пришедший к ним документ.

«Мы получили документ, из которого следует, что IPC решил не предъявлять серебряному призеру Паралимпийских игр Алексею Кузнецову обвинение в нарушение антидопинговых правил. WADA и РУСАДА могут подать апелляцию против этого решения в CAS» — приводит слова Рожкова ТАСС.

Отметим, что обвинения выдвигались на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Сам Кузнецов выиграл серебряные медали Паралимпийских игр в Лондоне (2012) и Токио(2021), а сейчас ему 42 года.