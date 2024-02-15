Байден призвал Конгресс США принять меры после стрельбы на параде в Канзас-Сити

Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс США принять меры по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия после стрельбы в Канзас-Сити на чемпионском параде после победы в Супербоуле-2024 местной команды «Канзас-Сити Чифс». В ходе стрельбы один человек погиб, не менее 22 человек получили огнестрельные ранения.

«Эти события должны шокировать и пристыдить нас, побудить к действию. Чего мы ждём? Что ещё мы должны увидеть? Сколько ещё семей должны пострадать? Нужно принимать меры по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия», — приводит слова Байдена Kansas City.

Байден призвал Конгресс США запретить продажу боевого оружия и ужесточить проверку граждан для получения лицензии на приобретение оружия.