Стали известны даты матчей 1/4 финала КР по гандболу у мужчин

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) согласовала и опубликовала даты проведения игр стадии 1/4 Кубка России среди мужских команд. Об этом сообщает официальный сайт ФГР.
Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины. Первые матчи
3 марта
СКИФ (Краснодар) – «Воронеж»
8 марта
ЦСКА (Москва) – «Динамо-Сунгуль» (Снежинск)
«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Чехов)
10 марта
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» (Пермь)
Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины. Ответные матчи
9 марта
«Воронеж» — СКИФ (Краснодар)
20 марта
«Чеховские медведи» (Чехов) — «Акбузат» (Уфа)
«Динамо-Сунгуль» (Снежинск) — ЦСКА (Москва)
21 марта
«Пермские медведи» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
Напомним, «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдёт 13–14 апреля 2024 года.