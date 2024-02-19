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Стали известны даты матчей 1/4 финала КР по гандболу у мужчин

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) согласовала и опубликовала даты проведения игр стадии 1/4 Кубка России среди мужских команд. Об этом сообщает официальный сайт ФГР.

Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины. Первые матчи

3 марта

СКИФ (Краснодар) – «Воронеж»

8 марта

ЦСКА (Москва) – «Динамо-Сунгуль» (Снежинск)

«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Чехов)

10 марта

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» (Пермь)

Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины. Ответные матчи

9 марта

«Воронеж» — СКИФ (Краснодар)

20 марта

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Акбузат» (Уфа)

«Динамо-Сунгуль» (Снежинск) — ЦСКА (Москва)

21 марта

«Пермские медведи» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

Напомним, «Финал четырёх» Кубка России по гандболу среди мужчин пройдёт 13–14 апреля 2024 года.