Фабиано Каруана признан лучшим шахматистом 2023 года по версии Europe Echecs

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2018 года, американский гроссмейстер Фабиано Каруана стал лучшим игроком 2023 года по версии французского издания Europe Echecs.

Напомним, за прошлый год американский шахматист итальянского происхождения стал победителем чемпионата США по шахматам, обладателем Кубка Синкфилда, победителем турнира по быстрым шахматам Saint Louis Rapid & Blitz, триумфатором соревнований Superbet Chess Classic Romania. Также Каруана занял третье место на Кубке мира и отобрался в Турнир претендентов.

Шахматный турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) со 2 по 25 апреля 2024 года. Действующим чемпионом мира по шахматам является китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.