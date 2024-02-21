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Олимпийский чемпион Елистратов: когда пришёл Виктор Ан, мы поняли, что от нас нужна медаль

Олимпийский чемпион Елистратов: когда пришёл Виктор Ан, мы поняли, что от нас нужна медаль
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал об особенностях подготовки к Играм в Сочи.

«История подготовки к Играм – это не только про Виктора Ана. Это история и про то, что у нас появился тренерский персонал, более квалифицированные доктора и массажисты, у нас появилась хорошие медицина, инвентарь и техническая база. В принципе, появились деньги, которые стали правильно использоваться. Всё это в совокупности дало результат.

А когда пришёл Виктор Ан, мы поняли, что все целенаправленно готовятся к Олимпийским играм и всем от нас нужна олимпийская медаль и результат. Тогда было понимание, что мы готовимся именно на это», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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