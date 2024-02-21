«Никто не думал о медалях». Семён Елистратов — о золотом финале эстафеты на Олимпиаде-2014

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о победном забеге Игр в Сочи.

«Шорт-трек — тактический вид спорта, так что построение забегов можно варьировать по-разному. Со старта гонки мы придерживались определённой тактики, но, когда две команды упали, Виктор, молодец, первый сообразил и крикнул, что всем нам нужно бежать сейчас, и мы сразу побежали. В итоге почти со старта мы держали это расстояние и боролись, по сути, лишь с американцами. Ну и всё. Виктору оставалось сделать то, что он умеет лучше всего, — финишировать.

Думали ли о медалях? Нет. Мы вообще ничего не думали во время забега. Мы лишь думали о том, чтобы сделать хорошо свою работу. Я уверен, что никто не думал о медалях. Никогда те, кто выигрывают, не думают о медалях или чём-то таком. Они думают лишь о том, как хорошо сделать свою работу», сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.