Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке: ложился спать с золотой медалью в руках

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился воспоминаниями от эмоций, связанных с победой на Играх в Сочи.

«Когда ты выигрываешь на Олимпиаде, медаль тебе вручают только на следующий день. Поэтому единственное, чего я тогда хотел — чтобы быстрее медаль вынесли. В голове была мысль: «Пожалуйста, вынесите мне скорее медаль. Всё. Всем спасибо, до свидания. Мне больше ничего не надо». Мне просто нужно было медаль в руках подержать. Очень, прям очень сильно этого хотелось! Когда её вынесли, такое счастье было.

А вечером после финала единственное, чего мне хотелось, — побыть одному. Мы практически 20 дней бежали через день или два. В моём виде спорта ты не пробежал и сидишь кайфуешь, у тебя через день гонки. Я просто эмоционально и физически был вымотан и не хотел никуда идти. Сразу после того, как нас наградили, я пошёл в номер и попытался уснуть, но из-за эмоционального перевозбуждения не получалось. Потом пошли мысли, что я — олимпийский чемпион и это очень круто. Такое тоже не помогало заснуть. Кроме того, на мне была медаль: я её сразу на награждении надел, не снимал, лёг с ней спать и держал в руках. Это также не способствовало сну. Первые две ночи я не мог уснуть вообще, потому что было перевозбуждение центральной нервной системы и истощение. Многие профессиональные спортсмены знают, что при сильной усталости начинает нарушаться сон. Вот под конец Олимпиады у меня и было так», — рассказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.