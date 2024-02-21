Олимпийский чемпион Сочи-2014 объяснил, почему отдал свою золотую медаль в музей

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал о судьбе своей золотой медали.

«После Олимпиады я эту медаль быстренько убрал. Решил, что мне нужно расти дальше, ведь у меня есть потенциал. А теперь я уже даже не помню, когда в последний раз видел эту медаль. Она в музее хранится. Ну и пусть лежит там. У меня нет такого, что хочется посмотреть на медаль и вспомнить былые заслуги. Всё, время ушло. Я не тот, кто будет почивать на лаврах. Я быстро забываю победы и не живу прошлым. Более того, я — действующий спортсмен. Не считаю себя каким-то заслуженным спортсменом и олимпийским чемпионом. Пусть это придёт, но после спорта. Сейчас мне это не нужно, потому что есть большие цели и задачи, несмотря на отсутствие международных соревнований. Большой спорт — это не только Олимпийские игры, это в том числе и та жизнь, которую мы живём между этими Олимпиадами.

Я даже перекрестился, когда отдал медаль. Дома от них смысла никакого нет. Они лежат в коробке, пылятся. Мне некоторые говорят: «У тебя растёт сын. Он бы мог на медаль смотреть». Но моему сыну нужен не олимпийский чемпион, а папа. Моей жене тоже нужен не олимпийский чемпион, а муж. Я абсолютно спокойно отдал свои медали. Тем более в музей часто детишек на экскурсии водят. Пусть они и смотрят на медали, может, кого они и замотивируют», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.