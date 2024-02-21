Елистратов ответил, общается ли он с Виктором Аном и партнёрами по золотой эстафете

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов, выигравший золото Игр в Сочи вместе с Виктором Аном, Владимиром Григорьевым и Русланом Захаровым, рассказал, с кем из сокомандников он продолжает общаться.

«С Русланом мы периодически видимся. Он сейчас в коньках выступает, так что на соревнованиях пересекаемся. С Володей мы вообще на каждом турнире видимся, он сейчас старший тренер сборной. С Виктором можем списаться, что-то спросить, помочь друг другу по инвентарю. До 2022 года мы с ним часто виделись на соревнованиях, потому что он был тренером сборной Китая.

Всегда все на связи. У всех всё окей. Знаю, что, если вдруг что-то случится, все друг другу помогут», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.