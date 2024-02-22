«Последним аккордом стало выступление Путина». Журова — о том, как Сочи получил Игры-2014

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, как Сочи получил право провести Олимпийские игры 2014 года.

«Последним аккордом стало выступление президента России Владимира Владимировича Путина. До этого он встречался «на полях» с членами МОК. Конечно, там были и главы других государств, но они не выступали на презентациях заявок. А Путин выступил, и это был очень весомый вклад. Финальное выступление играет огромную эмоциональную роль. Всё, что было до, – да, это нужно было, чтобы познакомить членов МОК с Сочи. А финальное выступление с правильно подобранным видеорядом, правильными словами – это, по сути, разговор глаза в глаза.

Те эмоции ни с чем не сравнить, потому что мы понимали, что это просто невозможно сделать. Но это случилось. Все готовились, но понимали, что соперники – суперсильные. Чтобы их обыграть, должно сойтись множество обстоятельств в твою пользу, поскольку они сильнее. Должно случиться чудо. И оно случилось. А когда случается что-то чудесное, эмоции зашкаливают. Когда было объявлено о том, что Олимпийские игры пройдут в Сочи, я внутри себя кричала, что выиграла ещё одну золотую олимпийскую медаль», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.