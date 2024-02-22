Журова рассказала, как американский бобслеист расплатился за сломанную дверь на ОИ в Сочи

Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова рассказала, как американский бобслеист Джонни Куин сломал дверь на зимних Олимпийских играх 2014 года, которые прошли в Сочи.

«Ещё один спортсмен (американский бобслеист Джонни Куин. – Прим. «Чемпионата») выломал дверь в ванной, потому что не знал, в какую сторону она открывается.

Для таких случаев, когда случаются повреждения по вине проживающих, национальная делегация оставляет на одного спортсмена депозит в $ 5000. Если спортсмены ничего не сломали, не повредили, не украли, депозит потом возвращается. Если же повреждения были, тогда компенсация происходит с депозита», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.