Светлана Журова: первая леди Исландии меня чуть замуж во время Олимпиады-2014 не выдала

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, как её чуть не выдали замуж во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Меня чуть замуж во время Олимпиады не выдали. В Сочи приезжал президент Исландии с супругой, мы с ними целый день провели, много общались. Очередной день к концу подошёл, я ушла в свой номер, и тут звонок: «Светлана, срочно возвращайтесь в офис, с вами хочет поговорить жена исландского президента». Конечно, я бегом обратно, думала, что случилось, что им могло не понравиться. А первая леди Исландии мне и говорит: «Светлана, я знаю, что вы сейчас не замужем, а я вам нашла жениха».

Но познакомиться с потенциальным мужем я тогда не успела (смеётся). А после Олимпиады меня во всякие санкционные списки начали включать. Не повезло, наверное (смеётся)», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.