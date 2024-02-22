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Журова: на ОИ-2014 служба безопасности провожала каждого подвыпившего приезжего до номера

Журова: на ОИ-2014 служба безопасности провожала каждого подвыпившего приезжего до номера
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Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что спортсмены и болельщики остались довольны организацией зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Все были очень довольны – и спортсмены, и болельщики. А как не быть благодарными, когда, например, наша служба безопасности провожала каждого, скажем мягко, подвыпившего приезжего до его номера и ставила бутылку водички на тумбочку, чтобы утром легче было (улыбается). Все были очень корректны. Особое восхищение выражали волонтёрам, которые создали незабываемую атмосферу. Они рисовали стенгазеты, придумывали какие-то активности, что-то выдумывали. На других Олимпиадах такого не было – там всё чётко по инструкции», — сказала Журова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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