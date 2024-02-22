Первые матчи «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу перенесены на 24 февраля

Первые матчи «Финала четырёх» БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу, в которых «Газпром-Югра» (Югорск) сыграет с «Ухтой», а «Норильский никель» (Норильск) встретится с московским клубом «КПРФ», перенесены на 24 февраля.

«Решение о переносе позволит сохранить равные условия подготовки к играм для клубов. Оно принято из-за позднего прибытия команд – аэропорт города не принимал самолёты из-за плохой погоды», — говорится в сообщении пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Таким образом, полуфинальные игры перенесены на один день, с 23 на 24 февраля. Матч за третье место и финал Кубка России пройдут в ранее запланированный день, 25 февраля. Все игры пройдут в спорткомплексе «Айка» в Норильске.