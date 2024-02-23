Главный тренер мини-футбольного клуба «Газпром-Югра» — о «Финале четырёх»: все заряжены

Главный тренер МФК «Газпром-Югра» Владимир Колесников рассказал о настрое команды накануне «Финала четырёх» БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

«Хорошо, что игры отодвинули. Времени достаточно, чтобы прийти в себя, тренировка этому способствовала. Готовность команды покажет игра. В общем мы подходим к турниру без травмированных и отвлекающих факторов, все заряжены.

«Финал четырёх» важен для нас. Это титул. Мы настроены показать свою игру. Очень хотелось бы, чтобы победа на турнире давала право на участие в еврокубках. Со временем, надеюсь, что ситуация изменится», — приводит слова Колесникова Metaratings.

Напомним, «Финал четырёх» пройдёт в Норильске с 24 по 25 февраля. Первые матчи турнира были перенесены. Так, 24-го числа «Газпром-Югра» (Югорск) сыграет с «Ухтой», а «Норильский никель» (Норильск) встретится с московским клубом «КПРФ».