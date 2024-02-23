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Глава ОКР Поздняков опубликовал поздравление с Днём защитника Отечества

Глава ОКР Поздняков опубликовал поздравление с Днём защитника Отечества
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Днём защитника Отечества, который празднуется сегодня, 23 февраля, отметив, что для современной России это день больших спортивных успехов.

«Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов на российском пьедестале почёта на церемонии закрытия Игр в Сочи 23 февраля 2014 года — один из самых ярких эпизодов в истории отечественного спорта. 23 февраля 1992 года наши хоккеисты под руководством Виктора Тихонова обыграли в финале канадцев, завоевав золото Альбервиля. 23 февраля 2018-го олимпийской чемпионкой стала Алина Загитова.

В нашей современной истории это день больших спортивных успехов, которые всегда звучали лучшим поздравлением с Днём защитников Отечества. В адрес всех тех, кто всегда беззаветно служил интересам нашей Родины, стоял на страже её независимости, свободы и процветания. И всех тех, кто продолжает это делать сегодня.

23 февраля — день чести и доблести. Гордости за силу российского оружия. И, конечно, светлой памяти героев, отдавших свои жизни ради будущего нашей страны. Будущего без фашизма, нацизма и прочих несовместимых с цивилизованной жизнью проявлений.

С праздником, дорогие друзья!» — написал Поздняков.

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