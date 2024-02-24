Главный тренер МФК «Норильский никель» — о «Финале четырёх»: хочется сделать горячее блюдо

Главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич высказал мнение, что у соперников было достаточно времени для подготовки к «Финалу четырёх» БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

Он также отметил, что решающие матчи на домашней арене мотивируют вдвойне.

«Мы великолепно готовы к «Финалу четырёх». Антураж перед играми праздничный. Ждём большого аншлага. В нашем северном крае много морозов и холодов, поэтому хочется сделать «горячее блюдо». Соперники тяжело добирались? Игры перенесли, дали им время отдохнуть. Если говорить о преимуществе, то это наши болельщики, наш дом. У нас двойная мотивация, чтобы не огорчить болельщиков», – цитирует Куксевича Metaratings.

«Финал четырёх» Кубка России по мини-футболу пройдёт в Норильске с 24 по 25 февраля. В розыгрыше примут участие «Норильский никель», «КПРФ», «Газпром-Югра» и «Ухта».