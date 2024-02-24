Снукерист Марк Аллен стал первым финалистом Players Championship — 2024

Снукерист из Северной Ирландии Марк Аллен вышел в финал турнира Players Championship — 2024, который проходит с 19 по 25 февраля в Международном центре Телфорда (Англия). В полуфинале он обыграл англичанина Али Картера со счётом 6:3.

«Я не хочу приехать сюда и финишировать вторым, это будет разочарованием. На этой неделе я поставил несколько галочек. Я пробовал что-то другое, сегодня это не совсем сработало, но я придерживался этого. С совершенно эгоистичной точки зрения в финале я бы предпочёл сыграть с Чжан Аньду. Просто потому, что это продлит серию поражений Селби. Если он одерживает победу, его трудно остановить, как мы видели в прошлом. Глядя на Tour Championship, World Open и чемпионат мира, хочется, чтобы уверенность кого-то вроде Селби была как можно ниже», — приводит слова североирландца Snooker.by.

В финале Players Championship Аллен сыграет с победителем матча между китайцем Чжаном Аньдой и англичанином Марком Селби.

Players Championship является профессиональным снукерным турниром с призовым фондом 385 тыс. фунтов стерлингов. Это второе из трёх соревнований в серии Players Series, после Мирового Гран-при и предшествующего чемпионату тура. Действующим чемпионом соревнований является англичанин Шон Мёрфи.