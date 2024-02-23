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Селби разгромил О'Салливана и вышел в полуфинал Players Championship

Селби разгромил О'Салливана и вышел в полуфинал Players Championship
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Английский снукерист Марк Селби вышел в полуфинал турнира Players Championship-2024, который проходит с 19 по 25 февраля в Международном центре Телфорда (Англия).

В четвертьфинальной стадии он обыграл соотечественника Ронни О'Салливана со счётом 6:0. Матч продолжался 1 час и 42 минуты. В полуфинале турнира Селби встретится с победителем матча Хиггинс — Аньда. В другом полуфинале Марк Аллен сыграет с Али Картером.

Players Championship является профессиональным снукерным турниром с призовым фондом 385 тысяч фунтов стерлингов. Это второе из трех соревнований в серии Players Series, после Мирового Гран-при и предшествующего чемпионату тура. Действующим чемпионом соревнований является англичанин Шон Мерфи.

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