«КПРФ» — обладатель бронзовых медалей Кубка России по мини-футболу

Клуб «КПРФ» из Москвы стал победителем матча за третье место «Финала четырёх» БЕТСИТИ Кубка России по футзалу сезона-2023/2024. Судьба бронзовых наград решалась в матче с «Ухтой».

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3. Счёт на 11-й минуте открыл игрок «Ухты» Владислав Мусин-Пушкин, затем Андрей Павлов удвоил счёт. Отставание москвичей сократил Сергей Крыкун. После перерыва Максим Перевалов сделал счёт 3:1 в пользу ухтинцев. На 29-й минуте игроки «КПРФ» дважды поразили ворота соперника, сравняв счёт. Отличились Шимбинья и Баталья. Обладатель бронзы определился в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались игроки «КПРФ» — 4:3.

Футзал. Кубок России. «Финал четырёх»

Матч за 3-е место

«Ухта» — «КПРФ» (Москва) — 3:3 (3:4 — пен.).