«Дальше нужно стать первыми в чемпионате». Балашов — о победе «Норильского никеля» в КР

Вратарь мини-футбольной команды «Норильский никель» Николай Балашов рассказал о впечатоениях от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

«Мы защищались, и у нас всё получилось. Наши болельщики всегда нас заряжали. Что для нас значит победа в Кубке России? Победа придаст нам уверенности в том, что мы двигаемся в правильном направлении. У нас хорошая команда, есть игра. Дальше нужно стать первыми в чемпионате. У нас есть все шансы для этого», — приводит слова Балашова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 25 февраля, «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в финале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды из Норильска. Это второй такой трофей в истории клуба. Первый был завоёван в 2020 году.