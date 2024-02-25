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Видео: эмоции игроков «Норильского никеля» после победы в финале Кубка России

Видео: эмоции игроков «Норильского никеля» после победы в финале Кубка России
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Мини-футбольный клуб «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в финале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды из Норильска.

В составе победителей отличились Руслан Кудзиев, Алексей Лялин, Энрике Нандо и Ренат Шакиров. У югорчан голы забили Александр Виноградов, Дмитрий Шведко и Данил Давыдов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео эмоций игроков «Норильского никеля» после победы.

Это второй такой трофей в истории клуба. Первый был завоёван в 2020 году.

Напомним, ранее бронзовые медали Кубка России завоевали представители московского клуба КПРФ. В матче за третье место они в серии пенальти обыграли «Ухту» со счётом 3:3 (4:3).

Футзал. Кубок России. «Финал четырёх»
Матч за первое место

«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:3.

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