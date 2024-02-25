Тренер «Норильского никеля» Куксевич: мы выиграли кубок с помощью болельщиков

Главный тренер мини-футбольной команды «Норильский никель» Евгений Куксевич поделился эмоциями от победы в финале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу.

«Был мощный старт, как мы и готовились. Соперник смог переломить ход встречи за счёт того, что они подключали вратаря, много давили. Мы своевременно отвечали и довели матч до победы. Хорошо выстояли в концовке 4 на 5. Отмечу, что сегодня не было равнодушных людей, команда была целостной. С помощью болельщиков мы выиграли кубок», — приводит слова Куксевича «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 25 февраля, «Норильский никель» обыграл «Газпром-Югру» в финале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды из Норильска. Это второй такой трофей в истории клуба. Первый был завоёван в 2020 году.